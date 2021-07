Cel voor man die vrouw van fiets trok over straat sleurde en in auto probeerde te duwen

Woensdag heeft de rechtbank Oost-Brabant een 45-jarige man uit Vlijmen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. 'Hij trok in mei 2019 een vrouw van haar fiets, sleurde haar meters over straat en probeerde haar vervolgens in zijn auto te duwen', zo meldt de rechtbank.

Vrouw van fiets getrokken

De man reed in mei 2019 's avonds laat over de Moerputtenweg in Vlijmen en sneed daar een fietser af die op weg was naar haar werk in het ziekenhuis. Hij stapte vervolgens uit, trok de vrouw van haar fiets en hield haar tegen de grond gedrukt. Hij zei dat ze mee moest werken en anders dood zou gaan.

Slachtoffer meters over straat gesleurd

De verdachte pakte het slachtoffer daarna vast aan haar jas en sleepte haar meters mee in de richting van zijn auto. Bij het voertuig probeerde hij de vrouw naar binnen te duwen, maar zij wist het portier dicht te slaan, zich los te rukken en om te draaien. Op dat moment pakte de verdachte haar opnieuw vast, maar liet hij vrijwel direct weer los en ging er met zijn auto vandoor.

DNA verdachte op jas slachtoffer

Volgens de verdachte heeft hij niets te maken met het voorval. De rechtbank oordeelt dat het DNA van de verdachte op de jas van het slachtoffer een daderspoor is, want dat is aangetroffen op plekken waar zij was vastgepakt. Ook past haar omschrijving van de auto bij de auto van de stiefvader van de verdachte en daar verbleef hij ook die dag.

Vrijheidsberoving

Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat de verdachte de man is die de vrouw van haar fiets heeft getrokken en naar de auto heeft gesleept. Dit betekent dat hij zich schuldig maakte aan wederrechtelijke vrijheidsberoving, want de vrouw kon zich niet op elk moment uit de greep van de verdachte losmaken.

Angstige momenten

Het slachtoffer liep bij de aanval niet alleen pijn, letsel en schade aan haar kleding op, maar ze beleefde met name zeer angstige momenten. Ze durft niet meer op de fiets naar haar werk. Een delict zoals dit veroorzaakt daarnaast veel maatschappelijke onrust, zo blijkt ook uit de vele reacties na een uitzending van Opsporing Verzocht.

Eerder veroordeeld voor gewelds- en vermogensdelicten

De rechtbank neemt het de verdachte in het bijzonder kwalijk dat hij geen enkele waarde hecht of respect toont voor andermans lijf of welbevinden. Bovendien is hij eerder veroordeeld voor gewelds- en vermogensdelicten. Dit alles maakt dat de rechtbank een gevangenisstraf van 30 maanden op zijn plaats vindt.