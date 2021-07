Duitser veroordeeld voor zware mishandeling agent op A12 bij Zevenaar

'ANPR-hit'

Op 13 maart 2021 controleerden politieagenten de man op de A12 bij Zevenaar - naar aanleiding van een ANPR-hit - op zijn ID-bewijs. De bestuurder zou zonder rijbewijs rijden, mogelijk onder invloed van middelen zijn en was eerder verbaal gewelddadig geweest. De man tierde en riep dat hij een exorcist was.

Agent op hoofd en gezicht geslagen

Toen de agenten zagen dat de man weg wilde rijden, probeerde één van de twee agenten zijn autosleutel af te pakken. De man sloeg de agent vervolgens meerdere keren op zijn hoofd en gezicht. De man had een autosleutel in zijn vuist waarmee hij de agent stak en prikte. De agent hield hier letsel aan over, onder meer een litteken in zijn gezicht, boven zijn lip.

Geen poging doodslag

De rechtbank vindt niet bewezen dat verdachte schuldig is aan een poging tot doodslag. Zij vindt wel bewezen dat de man de agent zwaar heeft mishandeld. Daarbij verzette de verdachte zich tegen zijn aanhouding. Volgens de rechtbank deed hij dit met geweld en bracht hij een (andere) agent daardoor letsel toe.

Beroep psychische overmacht verworpen

De advocaat van de man deed een beroep op psychische overmacht. De rechtbank verwerpt dit beroep. De rechtbank wil van de verdediging aannemen dat de man onder hoge spanning verkeerde, verward en extreem angstig was en dat hij daarom zo reageerde op het optreden van de politieagent. De agent trad echter rechtmatig op. Hij handelde ter bescherming van de verkeersveiligheid. Daarom wordt het beroep op psychische overmacht verworpen.

Locatie vluchtstrook bepalend voor straf

Bij de strafbepaling neemt de rechtbank onder meer mee dat dit misdrijf zich afspeelde op de vluchtstrook van de A12. Het gedrag van de man was daarmee bijzonder gevaarzettend. Ook houdt de rechtbank rekening met de omstandigheid dat het dossier aanleiding biedt om aan te nemen dat verdachte tijdens het delict in een psychose verkeerde. Maar dit kon niet door een psychiater worden vastgesteld, waardoor het misdrijf niet in verminderde mate aan hem kan worden toegerekend.

Straf lager dan eis OM

De officier van justitie eiste een celstraf van 5 jaar gevangenisstraf. De opgelegde straf is lager, omdat de rechtbank de poging doodslag niet bewezen vindt.