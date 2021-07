Familie neemt afscheid van Peter R. de Vries, radiostations draaien lievelingsnummer

Woensdag was er de publieke gelegenheid, voor een ieder die dat wilde, om in het Koninklijk Theater Carré afscheid te nemen van Peter R. de Vries. De belangstelling hiervoor was enorm. Naar schatting hebben ongeveer 6.000 mensen gebruik gemaakt van deze gelegenheid.

'A Whiter Shade Of Pale'

Vandaag nemen de familie en genodigden in besloten kring afscheid van Peter. De uitvaart begint om 11.00 uur in Carré en op dat zelfde tijdstip draaien tientallen Nederlandse radiostations 'A Whiter Shade Of Pale', het lievelingsnummer van Peter. Na het afscheid wordt de kist via de hoofdingang van theater Carré naar buiten gedragen en wordt de uitvaart elders gehouden waarbij alleen intimi aanwezig zullen zijn.

Procol Harum

Het nummer 'A Whiter Shade Of Pale' werd door Procol Harum op 12 mei 1967 uitgebracht en is de eerste uitgebrachte single van de Britse band. Achteraf bleek het ook het meest succesvolle nummer van de band in Nederland waar het op 17 juni 1967 op nummer 1 in de Veronica Top 40 binnenkwam. Het nummer is hieronder te beluisteren en bekijken.