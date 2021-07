Drone vindt ontsnapte koeien terug in Duits maïsveld

Een boer in het Drentse Nieuw-Schoonebeek, waarvan 6 koeien waren ontsnapt uit het natuurgebied Bargerveen, heeft met behulp van een droneclub de dieren weer weten terug te vinden.

Droneclub ingeschakeld

Nadat de boer de 6 koeien mistte werd een droneclub ingeschakeld die op zoek gingen vanuit de lucht naar de dieren. Na enige tijd rondgevlogen te hebben in het gebied waar ze zouden kunnen uithangen werden ze getraceerd in een maïsveld in Duitsland ter hoogte van Twist.

Helpers het maïsveld in

Door met een drone boven de dieren te gaan zweven konden helpers vanaf de zijkant het maïsveld inlopen en afgaan op het geluid van de drone en zo de koeien vinden. De dieren liepen vervolgens achter elkaar mee met hun begeleiders om weer koers te zetten naar het natuurgebied Bargerveen in Nederland.