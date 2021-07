Dode en twee gewonden bij steekpartij in Rotterdam

Rond 00.20 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag werd er melding gedaan van een steekpartij op de Jongkindstraat in Rotterdam. Politieagenten troffen daar drie slachtoffers aan, van wie er één later bezweek aan zijn verwondingen. De politie is op zoek naar getuigen.

Zeer waarschijnlijk is er op enig moment ruzie ontstaan tussen de drie Rotterdammers. Dit mondde uit tot een steekpartij waarbij alledrie de betrokkenen gewond raakten. Getuigen alarmeerden de politie. Eén van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat vrijwel meteen de reanimatie werd gestart. Helaas bezweek de 27-jarige Rotterdammer enig moment later aan zijn verwondingen. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Rotterdam, is met zware verwondingen en met spoed vervoerd naar het ziekenhuis en ook het derde slachtoffer, een 38-jarige man uit Rotterdam, werd naar het ziekenhuis vervoerd.

Drie aangehouden

Aan de Jongkindstraat trof de politie een mes aan wat in beslag is genomen. De rollen van de twee slachtoffers die naar het ziekenhuis vervoerd zijn, worden onderzocht. Later in de nacht werden de 38-jarige Rotterdammer en ook de 40-jarige Rotterdammer aangehouden in het ziekenhuis. Ook een derde verdachte is later opgepakt. Het gaat om een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.