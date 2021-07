Nederlands OM neemt zaak fatale mishandeling Mallorca over

Parket Midden-Nederland

'Het parket Midden-Nederland, dat al een onderzoek naar de geweldplegingen in de vroege ochtend van 14 juli jl. had gestart, zal dit onderzoek uitvoeren', aldus het OM.

Vandaag wordt het Spaanse dossier naar het parket Midden-Nederland gestuurd.

Vertalen dossier

Er wordt direct opdracht gegeven dit dossier met voorrang te vertalen naar het Nederlands. Naar verwachting zal het één tot twee weken duren voordat alle stukken zijn vertaald. Een onderzoeksteam met rechercheurs van Politie Midden-Nederland is inmiddels geformeerd en begonnen met het onderzoek.

Slachtoffer door groep jongeren belaagd

In de vroege ochtend van 14 juli vonden er meerdere geweldplegingen plaats, volgens de Spaanse politie door een groep Nederlandse jongeren in El Arenal, een badplaats dichtbij Palma de Mallorca. Bij de geweldplegingen raakte een 27-jarige man uit Waddinxveen zo ernstig gewond dat hij op 18 juli in een Spaans ziekenhuis overleed. Op 16 juli hield de Spaanse politie één Nederlandse verdachte aan toen deze de sleutels van het huurhuis kwam inleveren. De rest van de groep was inmiddels vertrokken naar Nederland.

Andere aangiftes

In de week daarop deden twee Nederlanders in Nederland aangifte van mishandelingen in de bewuste nacht in El Arenal die mogelijk zijn toe te schrijven aan dezelfde groep Nederlanders. Dit was aanleiding om op 22 juli een onderzoek in Nederland te starten. Als blijkt dat dit inderdaad dezelfde groep Nederlanders betreft, zullen de bevindingen hieruit worden samengevoegd met het verdere onderzoek naar de fatale mishandeling.

Oproep aan getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van de geweldplegingen. Op de beelden van de geweldplegingen is te zien dat er veel omstanders waren en is te horen dat meerdere omstanders Nederlands spreken. Bent u getuige geweest, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie.