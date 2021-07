Brandweer blust scooterbrand langs Zuid-Willemsvaart in Berlicum

Mogelijk brandstichting

Op de parallelweg langs de N279 stond een scooter in brand. Brandweerlieden doofden de vlammen maar van de bestuurder ontbrak ieder spoor. Vermoedelijk is de scooter in brand gestoken, de politie werd in kennis gesteld.