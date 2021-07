Zoektocht vermiste duiker Vinkeveense plassen gestaakt

De zoektocht naar de duiker die sinds afgelopen vrijdag werd vermist in de omgeving van de Vinkeveense plassen bij Zandeiland 4, is gestaakt. Dit meldt de politie die de afgelopen dagen alles in het werk stelde om de duiker te vinden. 'De zoektocht heeft tot nu toe helaas geen resultaat opgeleverd', zo meldt de politie woensdag.