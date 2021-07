Politie zoekt getuigen van schietincident Rotterdam

Vrijdagavond laat is bij een schietincident op de Dieze in Rotterdam Oost een 32-jarige man uit Rotterdam gewond geraakt. 'De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden. We zijn op zoek naar getuigen', zo meldt de politie zaterdag.