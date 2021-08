Man moet hand missen door ontploffing zwaar vuurwerk Vianen

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een ontploffing bij de Ursulinenhof in Vianen ruim een week geleden. 'In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juli werd er rond middernacht zwaar vuurwerk afgestoken. Een man raakte daarbij dusdanig zwaargewond dat hij zijn hand moet missen', zo meldt de politie zondag.

Oproep aan getuigen

'Mogelijk is het vuurwerk door iemand neergelegd of gegooid. Wij vragen iedereen die meer weet van deze gebeurtenis, om zich bij ons te melden', aldus de politie.

Getuigen en videobeelden

De politie vraagt mensen die in de die bewuste nacht iets gezien of gehoord hebben dat de politie kan helpen in het onderzoek of dat iemand misschien achteraf heeft horen praten over de ontploffing om deze informatie dan met de politie te delen. Ook zijn bewakingscamerabeelden met daarop mogelijk verdachte situaties rond het tijdstip van de explosie welkom.