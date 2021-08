Traumahelikopter rukt uit voor medische noodsituatie Boxtel

Traumahelikopter

De traumahelikopter vond een plekje nabij het Molenpad. Het slachtoffer is onder begeleiding van de trauma-arts en verpleegkundige per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is niet bekend. De politie laat weten de zaak in onderzoek te hebben. De inzet van de traumahelikopter trok het nodige bekijks van omwonenden, de piloot nam alle tijd om het één en ander uit te leggen.