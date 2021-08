Meerdere getuigen leggen verklaring af over gewelddadigheden Mallorca

De politie heeft inmiddels meerdere getuigen in Nederland gehoord, waarvan sommigen zichzelf hebben gemeld, in verband met de gewelddadigheden op Mallorca in de nacht van 17 op 18 juli jl. waarbij een 27-jarige Nederlander uit Waddinxveen om het leven kwam. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Meerdere geweldplegingen

In diezelfde nacht zijn ook andere Nederlanders slachtoffer geworden van geweld. Voor al dit geweld is een aantal Nederlandse jongemannen in beeld gekomen. Op korte termijn zullen nog meer getuigen worden gehoord.

Hulp getuigen erg belangrijk

'De hulp van de getuigen is erg belangrijk om duidelijk te krijgen wat de toedracht van het geweld was en wie zich schuldig hebben gemaakt aan het geweld. Op de beelden van het geweld is te zien dat er veel omstanders waren en is te horen dat meerdere omstanders Nederlands spreken. Duidelijk is dat nog niet al die personen zich hebben gemeld', aldus het OM.

Oproepe politie en OM

Politie en Openbaar Ministerie roepen deze getuigen nogmaals op deze informatie te delen. Dat kan via 0900 – 8844, of anoniem via 0900 – 7000. Aan mensen die beschikken over beelden van het geweld op 14 juli in Mallorca is het verzoek die te uploaden via politie.nl.