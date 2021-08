Schipholmedewerkers verdacht van drugssmokkel en witwassen

In een onderzoek naar drugssmokkel heeft het CargoHarc-team Schiphol de afgelopen weken zeven aanhoudingen verricht. De verdenkingen omvatten witwassen, (voorbereidingshandelingen voor) invoer van harddrugs of een combinatie daarvan.

Verdachten werkzaam op Schiphol

In totaal zijn tot nu toe dertien personen als verdachten aangemerkt, tien van hen zijn werkzaam voor een bedrijf op Schiphol. Rechercheurs van het CargoHarc-team, bestaande uit medewerkers van Koninklijke Marechaussee, FIOD en Douane, kwamen de verdachten op het spoor nadat informatie was ontvangen dat medewerkers van een bedrijf op Schiphol betrokken zouden zijn bij drugssmokkel.

321 kilo cocaïne

Door verschillende opsporingsmethoden, waaronder telefoontaps, onderzoek naar encrypted data, observaties en financieel onderzoek, kwamen de verdachten in beeld. Vervolgens leidde het onderzoek op 24 mei jl. tot de onderschepping van 321 kilo cocaïne door de douane op Schiphol. Deze zending was afkomstig uit Ecuador en had een geschatte straatwaarde van zo’n 16 miljoen euro.

Inbeslagnames

Tijdens doorzoekingen zijn onder meer diverse auto’s, tientallen dure handtassen, merkkleding en horloges, gegevensdragers en een geldbedrag in beslag genomen. In één van de in beslag genomen auto’s werd een verborgen ruimte ontdekt. De aangehouden verdachten betreffen zes mannen in leeftijd van 31 tot 57 jaar uit Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Diemen, Nieuw-Vennep en Rotterdam en een 33-jarige vrouw uit Diemen. Op dit moment zitten nog 3 mannen vast, de tien anderen blijven nog wel als verdachte aangemerkt.

Schiphol-pas

Het onderzoek, dat nog in volle gang is, staat onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Holland. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De aanpak van ondermijning op Schiphol vereist een integrale samenwerking; in dit onderzoek heeft het OM informatie verstrekt aan Schiphol over de verdachten die in bezit zijn van een Schiphol-pas. “Personeel dat op Schiphol werkt en zich bezighoudt met dit soort criminele activiteiten hoort niet op onze luchthaven thuis. Daarom steekt Schiphol veel energie in de publiek/private samenwerking voor een integere luchthaven.” aldus Hedzer Komduur, plv-directeur Safety & Security Amsterdam AirPort Schiphol.