Explosie verwoest raam en gevel woning in Uithoorn

Zaterdagavond heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Glanskopmees in Uithoorn. 'Deze explosie is vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Er is een verdachte aangehouden. De recherche is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal', zo meldt de politie zondag.