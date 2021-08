Politie schiet man in been tijdens aanhouding in Noordwijk

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Noordwijk Zondagavond kreeg de politie in Noordwijk rond 20:15 uur meerdere meldingen dat er een man in de omgeving van het recreatiepark aan de Kapelleboslaan liep en op auto’s sloeg. Dit meldt de politie maandag.

In been geschoten De man, een 29-jarige Noordwijker, is bij zijn aanhouding door de politie in zijn been geschoten. De verdachte is naar het ziekenhuis overgebracht. Rijksrecherche De Rijksrecherche doet, zoals gebruikelijk is, onderzoek naar dit schietincident.