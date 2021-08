Identiteit dode man Breedenbroek nog niet vastgesteld

De politie is volop bezig met het onderzoek naar de dode man die vrijdagochtend 6 augustus 2021 werd aangetroffen in Breedenbroek. 'Tot op heden is de identiteit van de man nog niet vastgesteld', zo laat de politie maandag weten.

Beggelderpad

Vrijdag omstreeks 06.45 uur werd de man gevonden langs het Beggelderpad. Er werd besloten een Team Grootschalige Opsporing (TGO) te starten, omdat er nog veel vragen waren ten aanzien van de vondst van de dode man.

Identiteit

Er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van de dode man. Tot op heden is zijn identiteit nog niet vastgesteld. De politie heeft wel een vermoeden wie de man is, maar dit zal bevestigd moeten worden door bijvoorbeeld DNA- of gebitsonderzoek.

Buitenlandse afkomst

De politie vermoedt dat de man van buitenlandse afkomst is, dus daarin is de politie ook afhankelijk van de autoriteiten in het land van herkomst van het slachtoffer. Na vaststelling van de identiteit moeten eventuele nabestaanden van de man geïnformeerd worden, voordat dit naar de buitenwereld bekend gemaakt kan worden.

'Er gaan geruchten dat het zou gaan om een man van Poolse afkomst. Daar gaan wij op dit moment niet vanuit', aldus de politie.

Onderzoek

Het onderzoek is volop gaande. Dat betekent dat er zo veel mogelijk informatie verzameld wordt om een compleet beeld te krijgen wat er met deze man gebeurd is. Naar de toedracht van het overlijden wordt onderzoek gedaan door het NFI. Er wordt goed meegedacht door burgers, daar is het onderzoeksteam erg blij mee. Er zijn inmiddels zo’n 30 tips en camerabeelden binnengekomen, die allemaal worden onderzocht.