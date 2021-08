Auto botst op vangrail N33, bestuurster gewond naar ziekenhuis

Woensdagochtend zijn op de N33 bij Assen twee auto's tegen de vangrail gebotst. De bestuurster van de eerste auto verloor rond 09.00 uur door onbekende oorzaak de macht over het stuur, waarna het ongeluk gebeurde. Daardoor ontstond filevorming, waardoor nóg een ongeluk gebeurde.

Busje ook tegen vangrail

De bestuurder van een busje dat moest remmen, botste ook tegen de vangrail. Hij bleef ongedeerd. maar de bestuurster van de auto raakte wél gewond. Ze is eerst in een ambulance behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer werd ter hoogte van de plek van de botsingen tussen Rolde en Assen tijdelijk over de rechterrijstrook geleid.