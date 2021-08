Bewoner schiet in de lucht bij geëscaleerde burenruzie

Een burenruzie in de Kloosterlaan in het Limburgse Schinveld resulteerde woensdagavond in een schietincident. 'De ruzie tussen twee buurtbewoners escaleerde. Een van de bewoners loste daarbij een waarschuwingsschot in de lucht', zo heeft de politie bekendgemaakt.