Voetganger zwaargewond na aanrijding met auto in Renesse

In Zeeland is in de nacht van woensdag op donderdag een voetganger op de Roelandsweg ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto. 'Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie donderdag.