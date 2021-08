Politiehelikopter vindt lichaam vermiste vrouw in Strijkviertelplas

De politie heeft woensdagavond in de Strijkviertelplas in Utrecht het lichaam gevonden van een sinds 9 augustus vermiste vrouw. 'Er is geen vermoeden van een strafbaar feit en het lichaam is overgedragen aan de familie', zo laat de politie donderdag weten.