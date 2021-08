Onderzoek naar overlijden echtpaar in Rosmalen

Op woensdag 11 augustus kwam bij de politie een melding binnen over de Valkeniersingel in Rosmalen. Toen de politie daar aankwam troffen agenten twee overleden personen aan. Het ging hierbij om de bewoners van de woning, een 78-jarige man en 81-jarige vrouw.

Geen misdrijf

Het forensisch team is aanwezig geweest in de woning en heeft meerdere (mogelijke) sporen onderzocht. Daaruit is gebleken dat er momenteel geen reden is om te denken aan een misdrijf.

Wat de precieze doodsoorzaak van het tweetal is moet nog verder worden onderzocht. Daar gaat enige tijd overheen, omdat het lab meerdere sporen nog onderzoekt.