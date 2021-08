KMar bevrijdt hond uit snikhete auto op parkeerterrein Schiphol

Raam opengebroken

'Rond 13.20 uur werden de Marechaussees door omstanders gewezen op een hond die al langere tijd alleen in een afgesloten auto zat. Omdat de hond het zichtbaar warm had hebben wij een raam opengebroken en de hond bevrijd', aldus de KMar.

Hitte loopt heel snel op!

De Kmar wijst mensen er nogmaals op om bij deze buitentemperaturen de hond niet alleen in de auto achter te laten. Om een voorbeeld te geven als de buitentemperatuur 22 graden Celsius is dan loopt de temperatuur in een afgesloten auto al na 10 minuten op naar 32 graden en na halfuur is het al 41 graden in de auto. Bij een buitentemperatuur van 30 graden is het na 10 minuten in de auto al 40 graden en na een halfuur is het 48 graden Celsius!

Hond en warmte

Honden kunnen niet tegen hitte, ze kunnen namelijk niet zweten zoals wij dat kunnen. Bovendien hebben ze een vacht en die kan de afvoer van warmte nog meer bemoeilijken. Honden hebben alleen zweetklieren in de voetzolen, maar dit oppervlak is veel te klein om hun warmte snel genoeg kwijt te raken. Daarnaast raken honden de warmte kwijt via hun tong door te hijgen, maar ook dit vermogen is zeer beperkt. Kortsnuitige rassen zullen eerder moeite hebben met de hitte dan langsnuitige rassen.

Gestold eiwit in het bloed

Door de hitte stolt het eiwit in het bloed wat een onomkeerbaar proces veroorzaakt denk hierbij aan een gekookt ei waarbij het eiwit ook gestold is. Dit is voor een hond een zeer pijnlijk proces waardoor de hond uiteindelijk apathisch wordt en kan komen te overlijden.