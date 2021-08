Verdachte mishandeling breekt enkel agent

Woensdagmiddag 11 augustus zijn in Amsterdam zes mannen in de leeftijd van 20 tot 28 jaar aangehouden waarvan vijf op verdenking van bedreiging en één op verdenking van poging doodslag. Dit meldt de politie donderdag.

Zware mishandeling agent

'Daarnaast wordt één van de vijf verdachten ook verdacht van zware mishandeling van een politieagent. Tijdens de aanhouding is een politieagent zwaargewond geraakt doordat één van de verdachten een enkel van een agent brak. De recherche is op zoek naar getuigen.

Melding ruzie meerdere personen

Omstreeks 14.30 uur ontvangen agenten de melding van een ruzie tussen meerdere personen op de Ottho Heldringstraat. Meerdere politie-eenheden gaan ter plaatse om de partijen te scheiden en te achterhalen wat er is gebeurd. Een 21-jarig slachtoffer zou zijn bedreigd door personen uit een groep. Ook zou iemand uit die groep eerder op de dag gestoken zijn. Op het moment dat de groep wordt staande gehouden, gaat het mis. De verdachten vluchtten weg waarna agenten de achtervolging inzetten.

Enkel agent gebroken

Ter hoogte van de Maassluisstraat worden vijf verdachten aangehouden waarvan één verdachte een politieagent zwaar mishandelt door zijn enkel te breken. Een zesde verdachte is, met steekverwondingen, later op diezelfde dag aangehouden.

De agent is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. In dit onderzoek is nog veel onduidelijk. De recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit en roept de hulp van het publiek.