Politie onderzoekt ongeval jonge vermiste vrouwen Wehl, 19-jarige overleden

De politie heeft donderdag langs de Broekhuizerstraat in het Gelderse Wehl de auto van twee vermiste jonge vrouwen aangetroffen in struiken in de berm. Eén van de twee vrouwen kwam bij het ongeval om het leven', zo meldt de politie vrijdag.

Onderzoek

Op dit moment wordt onderzocht hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren. De vrouwen waren sinds enkele dagen vermist. De zoektocht kwam tot een einde toen agenten een tip kregen die werd bevestigd door eigen onderzoek. Langs de Broekhuizerstraat ontdekten agenten de twee in een auto. Er werden direct vele hulpdiensten opgeroepen om ze te redden. 'Helaas heeft de 19-jarige vrouw het niet overleefd. De 22-jarige vrouw die de auto bestuurde is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar zij op dit moment nog verblijft', aldus de politie.

Veel vragen

Er zijn veel vragen over de oorzaak van het ongeval, wanneer het precies gebeurde en wat eraan vooraf ging. Deze vragen worden op dit moment onderzocht. De Verkeersongevallen Analyse (VOA) is donderdag ter plaatse geweest voor het eerste onderzoek. Daarnaast heeft een droneteam beelden gemaakt. Zo’n onderzoek kan enige tijd duren. Als er nieuwe informatie gedeeld kan en mag worden, zal de politie dat doen.

De vermissing

Zowel de politie als de familie maakten zich ernstig zorgen over deze vermissing. De afgelopen dagen stonden agenten nauw in contact met hen om ze op de hoogte te houden, maar ook om uit te leggen welke mogelijkheden de politie heeft om iemand op te sporen.

Toestemming officier van justitie

Het is bijvoorbeeld niet zomaar toegestaan om privacygevoelige informatie van een volwassen vermist persoon op te vragen. Dit mag alleen als er een redelijk vermoeden is van een misdrijf en met toestemming van een officier van justitie. De politie heeft de afgelopen dagen alle mogelijkheden uitgeput om ze te vinden. Zo werden getuigen gehoord die het laatste contact hebben gehad met ze, werden camerabeelden bekeken en is er op vele plekken gezocht. Mensen die nieuwe informatie hebben over het ongeval kunnen zich bij de politie melden via telefoonnummer 0900-8844.