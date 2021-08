Steeds meer huizen met overwaarde door gekte op woningmarkt

De spanningen tussen vraag en aanbod op de woningmarkt nemen al geruime tijd toe. Het gaat om woningbezitters, voornamelijk 55-plussers, die een hele tijd geleden een huis hebben gekocht voor een lagere prijs dan het huis nu waard is.

Deze huizenbezitters zoeken hierbij vaker naar mogelijkheden en willen de overwaarde op het huis opnemen om zo iets met het geld te kunnen doen.

Huizen (ver)kopen is populair

Er is al een aantal maanden sprake van gekte op de woningmarkt. Sinds de coronacrisis nemen de huizenprijzen toe, waarbij een gemiddelde woning in Nederland vandaag de dag maar liefst 410.000 euro kost. Deze gekte heeft onder andere te maken met de pandemie - de lockdown zorgde ervoor dat we veel thuis moesten zijn en vanuit huis moesten werken. Men kwam erachter dat ze toch te weinig ruimte hadden om met zoveel mensen thuis te zijn of wilde juist meer rust en natuur om zich heen. Het duurde niet lang voordat er meer vraag kwam naar koophuizen, waardoor het aanbod steeds kleiner werd. Hierbij geldt natuurlijk: des te kleiner het aanbod, des te hoger de prijzen.

Dat is precies wat er gebeurde en wat er momenteel nog steeds gaande is. Een groot deel van de woningbezitters in Nederland is ouder dan 55 jaar. Zij hebben hun koophuis in gunstige tijden weten aan te schaffen en zien nu dat het huis veel meer waard is dan wat ze er zelf voor hebben betaald. Natuurlijk kunnen ze ervoor kiezen om hun woning op de markt te zetten en te gaan verhuizen. Toch blijkt dat veel mensen dat niet doen; er is immers veel krapte op de woningmarkt te vinden. En waarom zou je een huis verkopen waar je je nog helemaal thuis voelt? Daarom wordt er vaak naar alternatieven gekeken voor de overwaarde van je huis of hypotheek.

55-plussers kiezen voor extra hypotheek of verzilveren overwaarde

Het zou zonde zijn om niet te profiteren van het extra geld dat je bezit. Op het moment dat je niets doet, blijft het geld immers in stenen zitten. Daar heeft een woningbezitter niet zoveel aan. In het vierde kwartaal van 2020 is het aantal hypotheekaanvragen door woningbezitters van 55 jaar en ouder met 14% gegroeid in vergelijking met het derde kwartaal. Dat is niet heel vreemd: deze groep wil natuurlijk meegenieten van de lage hypotheekrente van het moment door te kiezen voor het oversluiten van de hypotheek. Een deel daarvan kiest voor een verzilverhypotheek. Daarmee kun je de waarde uit de stenen halen en zelf beslissen wat je met het geld doet. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om alvast een spaarpotje op te bouwen voor later.

Een verzilverhypotheek is met name interessant te noemen wanneer er onvoldoende inkomen is om een standaard (tweede) hypotheek af te sluiten. Zo’n hypotheek is namelijk duurder dan een gewone hypotheek. In sommige gevallen is er ook sprake van een opeethypotheek - dat is een hypotheek die speciaal bedoeld is voor senioren waarbij je een deel van de overwaarde ‘opeet’ (verzilvert). De meeste producten die je hierbij kunt afnemen of afsluiten zijn pas mogelijk wanneer je je pensioenleeftijd hebt bereikt. In andere gevallen kun je pas voor deze hypotheek kiezen bij een bepaalde overwaarde. Het is aan te raden om dit goed uit te zoeken zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Mogelijkheden met overwaarde hypotheek of huis

Je huis met een hoge overwaarde niet willen verkopen betekent dus niet dat je niet van die overwaarde kunt genieten. Er zijn zelfs verschillende mogelijkheden wat je met de overwaarde kunt doen. Wanneer je dit geld verzilvert, bepaal je natuurlijk zelf waarvoor je dat geld gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende opties:

- Je kunt ervoor kiezen om je woning volledig ‘seniorenproof’ te maken. Op die manier zorg je ervoor dat je langer thuis kunt blijven wonen. Denk aan het toepassen van een traplift, het laten installeren van leuningen en meer.

- Stap over op een hypotheek met een lagere rente - de rentes liggen momenteel erg laag. Wanneer je al lang over een hypotheek beschikt, is de kans groot dat je een hogere rente moet betalen.

- Veel mensen vinden duurzaamheid belangrijk en besluiten hun woning te verduurzamen met behulp van de overwaarde. Denk aan het aanschaffen van zonnepanelen en andere groene toepassingen.

- Schaf een tweede woning of een vakantiehuis aan. Dit huis kun je vervolgens gaan verhuren om er meer geld mee te verdienen.

- Zet wat geld weg voor later of vul je huidige inkomen aan zodat je comfortabeler kunt leven.