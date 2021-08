Explosief materiaal in Tilburgse woning (update)

In verband met een lopend onderzoek hebben agenten vrijdag 13 augustus 2021 een woning in de Akkerstraat doorzocht. Hierbij zijn wapens en explosief materiaal gevonden.

Rond 12.30 uur zijn agenten begonnen met de doorzoeking van de woning. In de woning troffen zij al snel diverse vuurwapens en zwaar vuurwerk aan. Daarop zijn specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gebeld. Ook is uit voorzorg de straat afgezet, zijn mensen uit hun woning gehaald en zijn brandweer en ambulance opgeroepen. De EOD heeft het materiaal bekeken en dit wordt zaterdag 14 augustus ontmanteld. De bewoners konden vanaf 21.00 uur wel weer terug in hun woningen.

De woning is ’s nachts bewaakt door agenten, omdat er ook zaterdag 14 augustus nog verder onderzoek wordt gedaan in de woning.

Er is een persoon aangehouden. De 40-jarige man is voor verhoor en verder onderzoek meegenomen naar een politiebureau.