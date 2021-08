Gewonde bij ongeval in Veghel

Op de Taylorweg in Veghel is zaterdagochtend rond 06.30 uur een auto uit de bocht gevlogen en tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen. De bestuurder is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend, wel is duidelijk dat geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken bij waren. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het zwaar gehavende voertuig af te voeren. Ook werd de gemeente in kennis gesteld voor de lantaarnpaal welke eveneens zwaar beschadigd raakte.