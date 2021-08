Opnieuw woning beschoten in Rotterdam

Vrijdagavond 13 augustus is opnieuw een woning beschoten, dit maal aan de Feijenoordhaven. Hierbij raakte niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart en spreekt graag met getuigen.

Even voor 22:25 uur melden meerdere getuigen dat ze schoten hoorden. Ter plaatste bleek een ruit van een woning gesneuveld en werden een aantal hulzen op straat gevonden. Van een schutter en eventuele andere betrokkenen ontbreekt ieder spoor. Of de zaak relatie heeft met de eerdere schietincidenten in Feijenoord wordt onderzocht.