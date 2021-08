Gewonde bij ongeval in Vlijmen

Het kruispunt werd afgesloten zodat de hulpdiensten veilig konden werken. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, deze is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de voertuigen was een lesauto, of er ten tijde ook gelest werd is ons niet bekend. Brandweerlieden hoefde geen auto’s open te knippen, wel stelde zij beide voertuigen veilig. Of de laagstaande zon iets te maken heeft gehad met het ongeval wordt door de politie uitgezocht.