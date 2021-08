Gewonde na explosie gasfles

Aan de Kerkstraat in Helvoirt is zondagmiddag een persoon gewond geraakt door een explosie van een gasfles. Rond 13.05 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een in allerijl opgeroepen traumahelikopter kon halverwege alweer omkeren. Op het eerste aanzien leken de verwondingen mee te vallen. Hoe het incident met de gasfles kon gebeuren, is vooralsnog niet duidelijk.