Man (21) doodgestoken, politie houdt 17-jarige verdachte aan

Een steekincident in de vroege ochtend van maandag 16 augustus in het Zuid-Hollandse Rozenburg heeft het leven gekost van een 21-jarige man. Dit meldt de politie maandag.

Parkeerterrein Rozenburg

'Toen agenten naar de vermelde plek gingen troffen zij daar een overleden man aan', aldus de politie die rond 06.00 uur werd gebeld dat op een parkeerterrein aan de Koninginnelaan een steekincident had plaatsgevonden.

Slachtoffer al overleden, verdachte aangehouden

Toen agenten naar de plek gingen, troffen zij een man aan in een auto. De 21-jarige man bleek te zijn overleden. Korte tijd later werd in de directe omgeving een 17-jarige verdachte aangehouden. De afdeling opsporing stelt een onderzoek in naar de toedracht en bekijkt of er mogelijk een verband is met een ander steekincident, vorig jaar in Rozenburg.

Forensisch Onderzoek

De plek van het steekincident is direct afgezet en medewerkers van de Forensische Opsporing kwamen naar Rozenburg om een uitgebreid sporenonderzoek in te stellen. Datzelfde gebeurde in een wat ruimere afstand van het parkeerterrein. Ook is gestart met een buurtonderzoek.