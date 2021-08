Auto en bestelbus komen met elkaar in aanrijding in Musselkanaal

Hulpdiensten moesten maandag aan het begin van de avond uitrukken naar de Sluisstraat in Musselkanaal. Hier was een personenauto in botsing gekomen met een bestelbusje.

Hulpdiensten

Brandweer Stadskanaal, ambulance en politie kwamen naar de locatie. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. De toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk.

Geparkeerde bestelbus

Volgens getuigen stond een bestelbus geparkeerd in een parkeervak langs de Sluissstraat. De bestuurder van de personenauto is daar vol tegenaan geknald. De politie is een onderzoek gestart om de precieze oorzaak van de aanrijding in kaart te kunnen brengen.