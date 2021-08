Drie hoofdverdachten geweld Schouwen langer vast

Op aanvraag van de officier van justitie heeft de raadkamer van de rechtbank in Middelburg vandaag besloten dat de drie hoofdverdachten van de reeks ernstige geweldsincidenten in de regio Schouwen langer vast blijven zitten. Het openbaar ministerie verdenkt de jongeren van poging tot doodslag. Het politieonderzoek is in een afrondende fase.