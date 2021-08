Auto belandt op zijn kant in wei langs de Oirschotseweg in Best

Best Dinsdagavond kort voor 19.30 uur vond er op de Oirschotseweg in Best een eenzijdig ongeval plaats. Een vrouw kwam met haar auto vanuit de richting van Oirschot en raakte door onbekende oorzaak van de weg, miste op een haar na een boom, schoot het fietspad en een sloot over en belandde op zijn kant in een wei.

Gewond naar ziekenhuis De automobiliste raakte gewond, zij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook nog een klein meisje, zij is in de ambulance nagekeken, maar raakte niet gewond. Onderzoek toedracht ongeval Naast de brandweer waren er twee ambulances en meerdere politie-eenheden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Omstanders schoten de vrouw en de peuter te hulp en waarschuwde de hulpdiensten.