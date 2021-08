Nog twee aanhoudingen in 'koffermoord-zaak' Zwijndrecht

Woensdag heeft de politie nog twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar een levensdelict in Zwijndrecht eind juli. 'Het gaat om twee mannen uit Zwijndrecht van 18 en 20 jaar oud', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Volledige beperkingen

De woensdag aangehouden mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het levensdelict en het wegmaken van het stoffelijk overschot. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

De politie hield in deze 'koffermoord-zaak' al eerder een verdachte aan. Het gaat om een 25-jarige die donderdag 29 juli in zijn woning in Zwijndrecht is aangehouden. De 25-jarige man wordt verdacht van een levensdelict.

Melding vechtpartij

Donderdag 29 juli ging de politie af op een melding van een vechtpartij op een galerij in Zwijndrecht. Daarbij werd de 25-jarige man aangehouden. De verdachte verklaarde ter plekke aan agenten dat hij een levensdelict had gepleegd. Dat was aanleiding voor de politie om direct een groot onderzoek te starten. In een woning aan de galerij werden bloedsporen en een voorwerp dat mogelijk bij het delict betrokken zou zijn aangetroffen. De politie trof geen slachtoffer aan.

Aalbersestraat

Aan de hand van getuigen, camerabeelden en verklaringen van verdachte werd maandagmiddag 2 augustus jl. een auto aangetroffen in de Aalbersestraat in Dordrecht. De Forensische Opsporing kwam ter plaatse gekomen en heeft uitgebreid onderzoek verricht aan het voertuig en sporen veilig gesteld. In de auto werden koffers met een stoffelijk overschot aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een 29-jarige man uit Zwijndrecht, de persoon was eerder als vermist opgegeven.

Pro forma

De 25-jarige man die op 29 juli jl. is aangehouden zit nog steeds vast. De eerste pro forma zitting is op 3 november 2021. Ook deze verdachte zit in volledige beperkingen.

Onderzoek

Het strafrechtelijke onderzoek is nog steeds in volle gang. Het Openbaar Ministerie is daarom terughoudend met communicatie over de zaak.