C-130 van luchtbrug Afghanistan defect

Een van beide C-130 Hercules-transportvliegtuigen van de luchtbrug tussen Afghanistan en een land in de regio is defect. Defensie werkt aan de reparatie van het toestel. Om de uitgevallen transportcapaciteit op te vangen, wordt nu zoveel mogelijk gebruik gemaakt van alle andere opties. Denk aan vluchten van partnerlanden.

Vandaag staan er meerdere vluchten gepland om mensen in Kabul op te halen. Of dit lukt is afhankelijk van de lokale omstandigheden op en rondom het vliegveld.