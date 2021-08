Vrouw in rolstoel valt in greppel, gewond naar ziekenhuis

Vrijdagmiddag rond 12.45 uur is de brandweer gealarmeerd voor een hulpverlening aan Het Melvin in Veghel. Een vrouw was met haar rolstoel in een greppel terechtgekomen.

Schepbrancard

De vrouw wilde samen met haar man en hond gaan wandelen in de bossen aldaar toe het tijdens het uitstappen uit personenauto misging en ze in de greppel viel. Ze kon op eigen kracht niet meer overeind en hierop is de brandweer gealarmeerd. De brandweer heeft bij aankomst ook de ambulance ter plaatse gevraagd. De vrouw is met een schepbrancard uit greppel gehaald. Ze is met onbekende verwondingen naar ziekenhuis gebracht.