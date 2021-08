OM gaat in hoger beroep tegen uitspraak mishandeling ambulancemedewerker

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de zaak waarin een verdachte een ambulancemedewerker heeft mishandeld. Het OM is het niet eens met de hoogte van de opgelegde straf.

Zorgverlening aan moeder verdachte

Een 23-jarige man moest zich afgelopen woensdag verantwoorden voor de politierechter omdat hij een ambulance medewerker heeft mishandeld tijdens haar werk. De medewerker van de ambulancedienst was nota bene bezig met zorg te verlenen aan de moeder van verdachte.

“Geweld tegen ambulancepersoneel is kwalijk”

De officier van justitie vindt het een ernstig feit, zo zei hij ter zitting: “Je blijft sowieso al van andere mensen af. Niemand hoeft met geweld geconfronteerd te worden. Maar geweld gebruiken tegen een ambulancemedewerker is nog veel kwalijker. Zij werken voor ons allemaal, voor onze gezondheid, onder grote druk en veel stress. En hoe bedankt de verdachte hen? Door agressief te doen en door zelfs de medewerker te mishandelen”.

Hogere straf

Ambulancepersoneel vervult een publieke taak en zij moet ongestoord haar werk kunnen uitvoeren. Als medewerkers met agressie en geweld te maken krijgen treedt het OM hiertegen consequent en daadkrachtig op. Een hogere strafeis is daar onder andere onderdeel van, daarom eiste de officier van justitie een werkstraf voor verdachte van 80 uur. De politierechter legde een werkstraf op van 25 uur. Het OM vindt de opgelegde straf te laag en gaat daartegen in hoger beroep. Wanneer het hoger beroep dient in de zaak is nog onbekend.