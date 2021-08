DNA-profiel dader door nieuwe technieken in coldcase Wies Hensen

De politie heeft door verbeterd DNA-onderzoek een DNA-profiel kunnen maken van sporen die destijds zijn gevonden in het onderzoek naar de moord op Wies Hensen uit Budel in 1989 wiens lichaam in een sloot langs de Loonderweg in Dommelen werd achtergelaten. Dit meldt de politie zaterdag.

Start grote campagne

Een zorgzame vrouw die altijd klaarstond voor haar familie: dat was de 32-jarige Wies Hensen uit Budel. Maar Wies werd in 1989 vermoord en op een mensonterende manier Waarom? Onverteerbaar voor haar nabestaanden, die nog steeds worstelen met veel vragen. 'Daarom startten we vandaag een grote campagne met aandacht voor deze coldcase. We hopen daardoor de onbeantwoorde vragen alsnog te kunnen beantwoorden en er achter te komen wie verantwoordelijk is of zijn voor haar dood', aldus de politie.

DNA-profiel dader

'Destijds werd al met de toen beschikbare middelen forensisch onderzoek gedaan op de plaats delict en werden diverse sporen gevonden. Er werden toen onder andere DNA-sporen veiliggesteld. Dit DNA-profiel is van een man en lijkt van de dader te zijn', aldus de politie.

DNA-vergelijken

Die dader is echter nog onbekend. Als we nieuwe verdachten vinden, kunnen we nu hun DNA vergelijken met het gevonden DNA. In het verleden hebben we een aantal mannen gearresteerd. Zij zijn geen verdachten meer. Hun DNA komt ook niet overeen met het gevonden DNA.

Beloning verdubbeld naar 30.000,- euro

Voor de gouden tip die leidt naar de dader of daders van dit delict was al een beloning van € 15.000 beschikbaar. Het Openbaar Ministerie heeft echter besloten om deze beloning te verdubbelen. Diegene die ons op het spoor zet van de verdacht(n) maakt nu aanspraak op een beloning van € 30.000. Het is nooit te laat om te praten!

Unieke Virtual Reality weergave plaats delict

In de zoektocht naar de dader of daders zet de politie een uniek middel in dat in Nederland nog niet eerder is toegepast om burgers te betrekken bij een opsporingsonderzoek. De plaats delict, de plek waar Wies Hensen gevonden is, werd zorgvuldig nagebootst en met 360’ fotoapparatuur gereconstrueerd. Aan de hand van een forensisch rechercheur kun je door een VR-bril deze plek zien en kijken welke belangrijke sporen er zijn in het onderzoek. Deze VR-weergave kunnen mensen bekijken bij het Mobiel Media Lab, een speciaal ingerichte truck van de politie, die dagelijks tijdens de kermisdagen in Budel aan de Poelderstraat te vinden is.

Mediaoffensief

Onze aandacht voor de coldcase van Wies Hensen zal Nederland, en de omgeving van Budel en Valkenswaard in het bijzonder, de komende periode niet ontgaan. Behalve met de inzet van het Mobiel Media Lab van de politie waar de VR-film te bekijken is, vragen we veelvuldig aandacht voor de zaak in de media, via sociale media en met posters en flyers. Ook verschijnt er rondom de kermis een vierdelige podcast, waarin onder andere de zus en een nichtje van Wies aan het woord komen. Op de speciale webpagina www.politie.nl/wieshensen hebben we een dossier geopend dat we steeds actualiseren met nieuwe informatie, foto’s en video’s.

Voor het laatst gezien op de kermis

De kermis in Budel is het middelpunt van deze campagne. Wies bezocht namelijk dinsdagavond 29 augustus 1989 deze kermis. Ze werd hier door bezoekers voor het laatst gezien met twee onbekende mannen. Ze werd de volgende ochtend in een sloot in het Valkenswaardse dorpje Dommelen dood gevonden.

Wat is er met Wies gebeurd en waarom?

We denken dat Wies die dinsdagavond met die twee onbekende mannen de kermis verliet. Waarschijnlijk kwamen deze mannen niet uit Budel. Vanwege de plek waar Wies is gevonden, kan het zijn dat de mannen uit de buurt van Valkenswaard komen. Eén van hen had langer blond krullend haar. Nadat ze weggingen van de kermis, moet er iets vreselijks zijn gebeurd. Wies werd in een opgedroogde sloot aan de Dommelse Loonderweg achtergelaten. Ze kwam door verstikking om het leven. Rond 23.45 uur die avond zag een wandelaar een bestelbus stilstaan. Dit busje stond precies op de plek waar Wies de volgende ochtend dood werd gevonden

Nu al informatie delen

Het kan zijn dat er mensen zijn die nu al informatie met ons willen delen. Dat kan natuurlijk altijd en schroom ook niet om dat te doen. Neem dan contact op met de collega’s van het coldcaseteam van Oost-Brabant. Bel de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of mail naar coldcase@politie.nl.

Anoniem tippen kan ook

Je kunt ook anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800 – 7000. Spreek je liever vertrouwelijk met iemand van het Team Criminele Inlichtingen, bel dan rechtstreeks het speciale nummer voor de coldcase Wies Hensen 040-2056466.