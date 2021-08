Man gewond na steekincident centrum Uden, dader voortvluchtig

Vrijdagavond raakte in Uden een man ernstig gewond toen hij bij een ruzie werd gestoken. 'Inmiddels weten we wie de vermoedelijke dader is en we zijn naar hem op zoek. We roepen hem met klem op zich bij ons te komen melden', zo meldt de politie zaterdag.