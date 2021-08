Na mooie zomerdag zaterdagavond onweersbuien verwacht in zuidoosten

Vandaag laat de zon, nadat deze in de ochtend op veel plaatsen is doorgebroken, zich volop zien waardoor de maximumtemperaturen flink kunnen oplopen van 20°C op de Wadden tot lokaal 26°C in het zuiden. Het KNMI waarschuwt voor enkele onweersbuien die zaterdagavond vanaf 21.00 uur in het zuidoosten zullen opduiken en geeft daarvoor dan ook Code Geel af.

Onweersbuien

'Code Geel is van kracht van zaterdagavond 21.00 tot vannacht 01.00 uur vanwege de onweersbuien in het zuidoosten. Hierbij kan er plaatselijk veel regen in korte tijd vallen en is er kans op hagel en windstoten tot 60 km/u. Zondag wordt er in het noordwesten veel regen verwacht', aldus het KNMI.

Onweer met windstoten en zondag lokaal veel regen in noordwesten

Vanavond en vannacht komen er vooral in het zuidoostelijk deel van het land enkele onweersbuien voor met kans op windstoten en mogelijk veel neerslag in korte tijd. Morgen kan er bij deze buien vooral in het noordwesten veel neerslag vallen, 20-40 mm, lokaal 40-70 mm.