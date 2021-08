Melding neergeschoten hond leidt naar explosieven en vuurwapens

Op zaterdagavond 14 augustus even na 21.00 uur werd de politie in Zuid-Beijerland gealarmeerd. De hond van een 68-jarige vrouw uit diezelfde woonplaats raakte kort daarvoor gewond door een kogel, vermoedelijk uit een luchtdrukgeweer. De hond zou hebben geblaft, waarop de 57-jarige overbuurman vermoedelijk op de hond schoot.

Na de melding kwam de politie direct ter plaatse en schakelde de politie de dierenambulance in om de hond te kunnen behandelen. De hond is naar een dierenziekenhuis vervoerd en maakt het naar omstandigheden gelukkig goed.

Toen de woning van de verdachte werd doorzocht, vonden agenten twee luchtdrukgeweren. De verdachte verklaarde echter dat hij had geschoten met een luchtdrukpistool; dit wapen werd vervolgens ook gevonden in de woning. In een volgend verhoor verklaarde de verdachte nog meer wapens in huis te hebben. Hierop doorzochten agenten de woning nogmaals, waarbij zij handgranaten, een ploertendoder, een alarmpistool, een automatisch wapen, een aantal geweren, een taser, een aantal dolken en hulzen en munitie aantroffen.

Alle wapens zijn in beslag genomen. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan naar de handgranaten. Deze zijn vervolgens gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De eigenaresse van de hond heeft aangifte gedaan tegen haar buurman voor dierenmishandeling. De man moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.