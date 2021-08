Buitenlandse toerist nog niet terug

In het tweede kwartaal van 2021 verbleven ruim 8 miljoen toeristen in de Nederlandse logiesaccommodaties. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020, toen veel accommodaties gesloten waren vanwege coronamaatregelen. Toch liggen de aantallen nog niet op het oude niveau. Ten opzichte van het recordjaar 2019 is het aantal gasten in het tweede kwartaal 39 procent lager. Vooral de buitenlandse toeristen hebben de weg naar de Nederlandse accommodaties nog niet teruggevonden. Dat bericht het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

Er waren in het tweede kwartaal van dit jaar 7,3 miljoen Nederlandse gasten, ongeveer evenveel als in dezelfde periode in 2019. Het aantal buitenlandse gasten was aanzienlijk lager. Dit daalde van 5,9 miljoen in 2019 naar nog geen 900 duizend in 2021. Daarmee ligt het aantal buitenlandse gasten in het tweede kwartaal van 2021 nauwelijks hoger dan in 2020, toen ongeveer 800 duizend buitenlandse gasten in Nederlandse accommodaties overnachtten.

Vooral hotels lijden onder wegblijven buitenlandse gasten

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 steeg het aantal gasten in alle typen accommodaties. Vergeleken met 2019 blijven de aantallen nog achter in alle soorten accommodaties, met name bij de hotels en de groepsaccommodaties. In hotels waren in 2021 nog 52 procent minder gasten dan in 2019. Dat heeft vooral te maken met het wegblijven van de buitenlandse gasten, dit aantal is ten opzichte van 2019 met 86 procent gedaald. De buitenlandse gasten die in Nederland verblijven, komen hoofdzakelijk uit Duitsland en België. Ook bij de andere soorten accommodaties (kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommodaties) blijven de cijfers in 2021 achter ten opzichte van 2019. Het verschil is bij de kampeer- en huisjesterreinen echter beperkt tot respectievelijk 8 en 12 procent. Deze accommodaties verwelkomden in het tweede kwartaal van 2021 meer Nederlandse gasten dan in dezelfde periode in 2019.

Grootste daling in Noord-Holland

Noord-Holland is de provincie waar de meeste toeristen verblijven. Dit is ook in het tweede kwartaal van 2021 zo, met bijna 1,4 miljoen gasten. Groningen kende met 138 duizend het laagste aantal gasten in de logiesaccommodaties. Het relatief hoge aantal gasten in de accommodaties in Noord-Holland heeft vooral met de ligging van Amsterdam in deze provincie te maken, de stad die gewoonlijk de meeste (buitenlandse) toeristen trekt. De terugval in vergelijking met 2 jaar geleden is dan ook vooral in Noord-Holland merkbaar (-68 procent). Fryslân en Zeeland kenden ten opzichte van 2019 de meest beperkte terugval van het aantal toeristen, met respectievelijk 10 en 12 procent. De beperkte terugval in deze provincies komt doordat meer Nederlanders hun vakantie daar doorbrachten. In Zeeland steeg het aantal Nederlandse gasten zelfs met 71 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 naar 653 duizend, in Fryslân steeg dit aantal met 10 procent naar 496 duizend.