14% pakketjes op verkeerde dag bezorgd

Eigen bezorgdiensten vaakst op tijd

Gemiddeld werd 14% van de pakketjes niet op de afgesproken dag geleverd. PostNL bezorgt 15% niet op de juiste dag, DHL doet het met 13% iets beter. Bezorgdiensten als bpost, DPD, GLS of UPS leveren 22% van de pakketjes op de verkeerde dag. Eigen bezorgdiensten van winkels zoals Coolblue of Albert Heijn zijn het meest afspraakvast. Zij bezorgen 95% van de pakketjes op de afgesproken dag.

Ruim een kwart niet op afgesproken tijd

Pakketjes bezorgd door bpost, DPD, GLS of UPS komen het vaakst niet op tijd (19%). PostNL (14%) en DHL (15%) doen het iets beter. Eigen bezorgdiensten van winkels zijn het meest punctueel en komen in slechts 6% van de gevallen niet op de afgesproken tijd. Overige kleine bezorgers die buiten de vier hoofdcategorieën vallen, bezorgen aanmerkelijk minder vaak op de afgesproken tijd (58%).

Een vijfde bestellers wijzigt bezorgdag

22% van de bestellers die de optie hadden om de bezorgdag te wijzigen, heeft daar ook gebruik van gemaakt. Voor de bezorgtijd was dit 16%. De bezorgdag en bezorgtijd worden dus niet massaal veranderd door de besteller. Mogelijk hangt dit samen met het vele thuiswerken in het afgelopen jaar. Meestal was er wel iemand thuis aanwezig om een bezorging aan te nemen, ongeacht het tijdstip of de dag van bezorging.