Medewerker ambulance randt patiënte aan tijdens massage: celstraf geëist

De vrouw werd in 2019 vanwege longproblemen met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De chauffeur van de ambulance bood haar na de rit zijn diensten aan als masseur. Mogelijk zou een deel van haar klachten door massages verholpen kunnen worden, zo werd haar voorgeschoteld. Drie maal ontving de man zijn patiënte bij hem thuis in Geldrop, waar op zolder een massagetafel stond opgesteld.

Intieme plekken

Tijdens meerdere sessies ging de man tijdens de behandelingen over de schreef, zo vindt het OM. De vrouw werd tijdens de massages op intieme plekken aangeraakt, waaronder haar billen: 'De aanrakingen hadden niets van doen met de behandeling die de man had voorgesteld en zijn des te kwalijker omdat de vrouw van tevoren had aangegeven moeite te hebben met aanraking door anderen.' De masseur ging nog veel verder door zijn stijve penis tegen het lichaam van de vrouw te drukken en daarbij hijgende geluiden te maken: 'Als medewerker van de ambulance had hij het vertrouwen van de vrouw gewonnen en zijn patiënte werd tijdens de behandeling op de massagetafel dan ook totaal verrast door wat haar overkwam.'

Excuses

Na de gebeurtenissen heeft de vrouw via WhatsApp aangegeven geen gebruik meer te willen maken van de diensten van de man: 'In deze gesprekken geeft de verdachte toe veel te ver te zijn gegaan en biedt hij ook zijn excuses aan.’ Tijdens de zitting bleef hij ontkennen iets verkeerds te hebben gedaan en legde hij de berichten anders uit. Voor de officier van justitie is het duidelijk: ‘Naast de volstrekt consistente verklaringen van het slachtoffer vormen deze gesprekken belangrijk bewijs tegen de man.' Ze vindt een gevangenisstraf dan ook passend en geboden: 'Deze man heeft hevig misbruik gemaakt van het vertrouwen van de vrouw en zeker met zijn achtergrond beter moeten weten. Ik eis dan ook een gevangenisstraf van zes maanden tegen de man, waarvan vier voorwaardelijk.’



Uitspraak in de zaak is over twee weken.