Twee nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar geweld op Mallorca

Vanmorgen heeft de politie twee mannen van 18 jaar uit Hilversum aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het uitgaansgeweld op Mallorca op 14 juli. Als gevolg van het geweld kwam een 27-jarige Nederlander om het leven en raakten diverse anderen gewond. Beide mannen worden verdacht van poging doodslag in de horecagelegenheid en van het plegen van openlijk geweld in zowel de horecagelegenheid als – later op de bewuste avond - op de boulevard in El Arenal.