Justitie start onderzoek naar maker antisemitische muurschildering Steven Berghuis

Dat de overstap van vleugelaanvaller Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax felle reacties zou oproepen, kwam niet als een verrassing. 'Maar met het spuiten van een zeer beledigende graffititekening midden in een Rotterdamse woonwijk is een grens overschreden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Het OM is een opsporingsonderzoek is gestart en er worden getuigen gezocht.

Slachtoffer Holocaust

Op de door de gemeente Rotterdam inmiddels verwijderde muurschildering stond de oud-Feyenoorder afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust. Zo werd hij afgebeeld in gestreepte kampkleding met een gele Jodenster op zijn borst. Ook droeg hij een keppeltje op zijn achterhoofd, werd hij afgebeeld met een grote neus en stond bij de tekening de tekst ‘Joden lopen altijd weg’ geschreven. De graffiti is waarschijnlijk in de nacht van vrijdag 23 juli op zaterdag 24 juli geplaatst.

Woede en verdriet

De tekening verscheen al snel op verschillende social mediakanalen en (nieuws)sites. Het zorgde voor woede, maar vooral voor diepe verontwaardiging en verdriet bij nog levende slachtoffers van de Holocaust en nabestaanden van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Jodenvervolging te maken kregen.

Grens overschreden

De vrijheid van meningsuiting en meer specifiek de vrijheid van kunst is een groot goed in Nederland, maar met het plaatsen van een dergelijke schokkende tekening waarbij een grote groep mensen wordt beledigd en aangezet wordt tot haat is volgens het Openbaar Ministerie een duidelijke grens overschreden.

Getuigen

Het onderzoeksteam van de politie komt graag in contact met mensen die meer weten van de maker of makers van de bewuste tekening. Ook worden mensen die op de avond van de plaatsing van de tekening rondom de Schuttersweg iets hebben gezien nogmaals met klem opgeroepen zich te melden bij de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844. Informatie vertrouwelijk delen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.