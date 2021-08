Flinke schade door brand warmtepanelen na werkzaamheden op dak in Boxtel

Dinsdagmiddag omstreeks 14.15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand aan de Huygenstraat in Boxtel. Tijdens werkzaamheden op het dak, is er brand ontstaan bij de warmtepanelen.

Tuinslang

De werklieden startte direct een eigen bluspoging met behulp van een tuinslang, totdat de brandweerlieden arriveerde. Zij kwamen met twee tankautospuiten en een redvoertuig ter plaatse om de brand te bestrijden.

Flinke schade

Inmiddels is het vuur onder controle en keren de eerste wagen retour naar hun posten. De schade is aanzienlijk. Vele buurtbewoners stonden op straat toe te kijken hoe de brandweerlieden hun werk verrichte. De straat was tijdens de inzet van de hulpdiensten afgesloten.