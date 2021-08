Mogelijke heropening zaak vermiste Henk Vierwind

De zaak naar de vermiste 50-jarige Henk Vierwind uit Nederweert wordt mogelijk heropent. Dit dat er telefoons zijn opgedoken van de sinds 2013 vermiste man. Volgens De Telegraaf bevatten de telefoons mogelijk cruciale informatie over zijn laatste dagen.

De echtgenoot van Vierwind vond de telefoons en tipte de krant. Het zou gaan om Pretty Good Privacy-toestellen waarmee versleuteld gecommuniceerd kan worden. Bij het doorzoeken van spullen van Vierwind vond de vrouw de telefoons en codes die er vermoedelijk bij horen.

Tegenover De Telegraaf zegt de vrouw: ‘ Henk had er een stuk of wat, maar deze waren we kwijt. Ik hoop dat de recherche er iets mee kan.’