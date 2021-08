Burgemeester neemt maatregelen om ordeverstoringen te voorkomen

Burgemeester René Verhulst: ‘We begrijpen dat mensen zich zorgen maken en vragen hebben. Maar die uit je niet door te rellen voor de poorten van de noodopvang. We zijn in gesprek met onder andere de dorpsraad en informeren inwoners zo goed mogelijk, maar sommige vragen kunnen we nu echt nog niet beantwoorden.’

Noodbevel, samenscholingsverbod, alcoholverbod

De burgemeester heeft verschillende maatregelen getroffen die in hun onderlinge samenhang moeten zorgen voor rust en orde in de omgeving van het ISK.

Ten eerste mag in de directe omgeving van het ISK geen demonstratie worden gehouden.

Daarnaast heeft de burgemeester een noodbevel vastgesteld. Op basis van dit noodbevel geldt een samenscholingsverbod. Alleen demonstraties die netjes verlopen zijn toegestaan. Als een demonstratie uit de hand loopt kan de politie de menigte verspreiden.

Tenslotte heeft de burgemeester een verbod uitgevaardigd op het bij zich hebben van alcoholhoudende drank. De burgemeester heeft deze maatregel genomen omdat alcohol de ongeregeldheden gisteravond in de hand heeft gewerkt.